В Крыму суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на дачу взятки сотрудникам полиции

В Крыму прокуратура Первомайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в значительном размере должностному лицу через посредника, за совершение заведомо незаконных действий).

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый передал через посредника взятку в размере 48 тыс. рублей, которая предназначалась должностным лицам МРЭО ГИБДД по Республике Крым за выдачу водительского удостоверения категории «В». Посредник денежные средства должностным лицам не передал, присвоив их себе. Ранее он признан виновным в совершении мошенничества и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбывание наказания в колонии–поселения, — рассказали в прокуратуре РК.

Первомайский районный суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.