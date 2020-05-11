В Крыму – свыше 200 человек заразились коронавирусом. Страшно? Не очень

COVID-19 выявлен, примерно, у одной сотой процента населения Крыма.

Как мы уже сообщали в Крыму зарегистрировали девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие находились в терапевтическом отделении Сакской районной больницы. Коронавирус диагностировали у пяти медиков и у четырех пациентов этого медицинского учреждения. Заболевание протекает бессимптомно. Итого: с начала эпидемии 202 случая COVID-19.

А уместно ли для Республики это понятие эпидемия? По последним данным, население Крыма — 2 341 000 человек. 202 случая заражения дают пропорцию: 0,0086 (грубо говоря, ладно, около одной сотой процента). Эпидпорог достигается при пропорции: 51 заболевший на 1 000 человек. То есть, при преодолении пятипроцентного показателя. Примерно так, проходят ежегодные волны ОРВИ и гриппа. Да, коронавирус грозит обострением хронических заболеваний и имеет достаточно высокий показатель смертности — по данным ВОЗ, в три раза выше, чем у сезонного гриппа. Да, коронавирус ужасно «контактный», за малое время им могут заразиться тысячи человек, и при таких показателях, задолго до эпидпорога треснет по швам вся система здравоохранения. С «оптимизированным» числом врачей и количеством коек, техническим недооснащением и недоснабжением медикаментами, финансированием по остаточному признаку… Этого, согласны, бояться надо. Радует только то, что у половины больных все проходит без симптомов.

А еще радует озвученное сегодня на оперативном штабе: коэффициент распространенности коронавируса в Крыму составляет 0,59 пунктов (в среднем по России этот коэффициент составляет 1,06). Таким образом, один заболевший за пять дней может заразить меньше одного человека. То есть, наша «почти одна сотая процента» в обозримом будущем дальше «почти двух сотых процента» никак не вырастет. Так что эпидемии в Крыму не было, нет, и не будет.

Ну что? Даешь послабления?! Но власти осторожны.

По состоянию на сегодняшний день, у нас коэффициент распространения – 0,59, то есть все эти мероприятия способствуют тому, что один зараженный способен инфицировать менее одного человека в течение пяти дней, но понятно, что через 30 дней эта цифра будет несколько выше. Но, тем не менее, это не 425 (как бы было) без ограничительных мероприятий. Это одна из основных предпосылок к тому, что с 18 мая часть предприятий сможет возобновить работу, если не изменится эпидситуация, – сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Таким образом, возможные «послабления» будут вводиться с 18 мая. В первую очередь, это касается разрешений на работу еще ряда предприятий и отраслей, а также на прогулки с детьми (надеемся, что не только с детьми).

Пока ситуация такова: по данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1 742 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 908 человек, в стационарах находятся 179 человек, изолировано в обсерваторы – 655 человек.

По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 202 положительных на COVID-19. Из них на лечении 136 человека, выздоровело — 64. Два человека умерло.