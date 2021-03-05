В Крыму точкой старта федерального проекта «Читающая Россия» стал МДЦ «Артек»

3 марта МДЦ «Артек» прошел круглый стол «Большой разговор о книгах и чтении», посвященный пилотированию федерального проекта «Читающая Россия» в Крыму и Севастополе. Цель проекта – создать условия для повышения уровня читательской и цифровой грамотности школьников через распространение лучшего педагогического опыта и возрождения традиций семейного чтения. Проект вошел в число финалистов форума «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив (АСИ) и получил поддержку агентства по направлению «Молодые профессионалы».

Участниками мероприятия, проходившего одновременно в офлайн и онлайн-формате, стали артековцы профильного отряда «Поколение 2084. Читать – модно!» (именно с этим проектом «Артек» входит в проект «Читающая Россия»), представители АНО «Учебный центр», партнера «Артека» в реализации программы «Поколение 2084», 160 библиотекарей Крыма и Севастополя, библиотекари «Артека».

«Артек» уже давно поддерживает подобные начинания. Сегодня одна из главных задач – вызвать у подрастающего поколения интерес к чтению. Чтение способствует развитию независимости мышления, умения находить собственные решения, высказывать свои идеи, защищать и отстаивать собственное мнение, учит детей быть инициативными, изобретательными, уверенными в своих силах и способностях. Мы возлагаем на проект «Читающая Россия» большие надежды, «Артек» готов активно его поддерживать, – сказал директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Главным гостем события стала Татьяна Жукова, президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира, член Общественного совета библиотек при Министерстве культуры РФ, инициатор проекта «Читающая Россия».

Наша цель – изменить качество образования в России. Инновационный путь России зависит от того, какую смену мы сейчас готовим. Во всем мире качество образования определяется качеством читательской грамотности, – отметила она.

Артековцы внесли свои предложения в проект «Читающая Россия». Среди них – Всероссийский книжный флешмоб: детям и взрослым предложат обменяться книгами, которые делают их счастливыми. По замыслу детей, флешмоб станет большой книжной акцией, продвигающей чтение, литературу и бумажные книги.

В «Артеке» в рамках проекта «Читающая Россия» проходит профильная программа «Поколение 2084. Читать – модно!» тематического партнера АНО «Учебный центр». В третью смену «Книга – корабль мысли» в рамках программы проводится ряд мероприятий, в частности, Большой книжный квест и конкурс комиксов «Читать – модно!».

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».