В Крыму установили уникальную опору ЛЭП высотой… 36 метров

Для присоединения новой подстанции 110 кВ Аянская к существующей электрической сети ГУП РК «Крымэнерго» установило уникальную опору ЛЭП высотой 36 метров и весом более 26 тонн. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

ПС 110 кВ Аянская — новый современный питающий центр, на котором завершаются пуско-наладочные работы. В начале 2020 года подстанция будет введена в эксплуатацию. Чтобы присоединить новый узел к действующей электрической сети, выполнены заходы на ПС 110 кВ Аянская с существующих ВЛ 110 кВ Доброе — Перевальное и ВЛ 110 кВ Алушта — Перевальное. При этом существующую анкерно-угловую опору разрезанной линии заменили многогранной, аналогов которой нет в Крыму. Многогранная конструкция стала оптимальным решением в сложных условиях: плотная застройка, предгорье и русло реки. Такие опоры можно устанавливать при любом рельефе и в любой сейсмической зоне, эксплуатировать в любых гололедно-ветровых районах и при любой температуре. Поверхность опоры позволяет надежно крепить провода — даже если требуется резкое изменение направления ЛЭП, — говорится в сообщении.

Внешне уникальная опора напоминает мачту корабля: на 18 траверсах закреплены гирлянды изоляторов и четыре цепи линии электропередачи по три провода ВЛ 110 кВ в каждой. Провода ЛЭП защищает грозозащитный трос, проложенный на вершине.

Проект производства работ по установке этой опоры учитывал множество нюансов. Изначально для строительства конструкции и сооружения заходов требовалось надолго отключить электроснабжение потребителей всех населенных пунктов Добровского сельского поселения, но специалистам службы линий 35-330 кВ совместно с главным инженером Симферопольских ВЭС ГУП РК «Крымэнерго» удалось разработать поэтапную последовательность работ без неудобств для абонентов.

До начала работ энергетики разработали временную схему питания потребителей ПС 110 кВ Перевальная от других подстанций 110 кВ. Чтобы удостовериться в надежности новых схем, выполнены тепловизионные осмотры всех воздушных линий 10-110 кВ от Симферополя до Алушты и масштабные ревизии контактных соединений в сетях 0,4-10 кВ.

В течение двух месяцев создавались питающие магистрали по сети 10 кВ – Симферопольский РЭС переводил на другие центры питания все возможные нагрузки. Несколько раз в ночное время проводились испытания временной схемы электроснабжения, в том числе замеры напряжения в жилых домах абонентов. Работы проводились в режиме полной готовности к возможным непредвиденным ситуациям. С помощью глав местных администраций оповестили население и ответственный персонал всех социально значимых объектов. Для дополнительной подстраховки особо важные объекты снабдили автономными резервными источниками электроснабжения. Обеспечили возможность для быстрой перезапитки потребителей по сети 110 кВ, — отметили в «Крымэнерго».

Сообщается, что энергетики завершили работы с опережением графика на четыре дня — и без погашения потребителей. Стоимость строительства подстанции — 541 млн. рублей. В середине января «Крымэнерго» завершило пусконаладочные работы на объекте. В эксплуатацию ее сдадут в ближайшее время.

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».