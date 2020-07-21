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В Крыму установят 16 тысяч новых контейнерных площадок для сбора мусора

В Крыму установят 16 тысяч новых контейнерных площадок для сбора мусора

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:34 21.07.2020

Сергей Аксёнов с рабочим визитом посетил предприятие «Крымэкоресурсы».

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов с рабочим визитом посетил ГУП РК «Крымэкоресурсы», где пообщался с коллективом. Так, в начале мероприятия Сергей Аксёнов вместе с министром ЖКХ РК Дмитрием Черняевым и директором предприятия Денисом Попко осмотрели новые контейнерные площадки.

В Крыму установят 16 тысяч новых контейнерных площадок для сбора мусора

По информации министра ЖКХ, до ноября планируется поставить порядка 16 тысяч новых контейнерных площадок на территорию Республики Крым. Сергей Аксёнов отметил, что в задачи министерства ЖКХ и предприятия входит полная замена мусорных баков и установка контейнеров по всей республике до конца года. Глава Крыма поручил опубликовать на портале Правительства РК график замены мусорных баков и установки контейнерных площадок в городах и населенных пунктах Крыма.

В Крыму установят 16 тысяч новых контейнерных площадок для сбора мусора

Помимо этого, в ходе мероприятия Сергей Аксёнов осмотрел мусороуборочную технику, абонентский отдел «Крымэкоресурсов». По мнению Главы РК, в работе «Крымэкоресурсов» наблюдается положительная динамика, при этом снизилось количество жалоб граждан в социальных сетях на тему уборки мусора, однако есть ряд задач, которые необходимо решить.

В Крыму установят 16 тысяч новых контейнерных площадок для сбора мусора

В свою очередь, Дмитрий Черняев проинформировал, что на текущий момент утверждена территориальная схема обращения с отходами в республике. В частности, предусмотрено строительство комплексных полигонов в Сакском и Ленинском районах, а также экотехнопарка по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО в с. Тургенево. Предполагаемый объем инвестиций на объекты составляет порядка 6 млрд. рублей до 2024 года. Помимо этого, планируется построить 7 мусоросортировочных станций на территории Крыма.

В Крыму установят 16 тысяч новых контейнерных площадок для сбора мусора

Глава Республики отметил, что необходимо проработать вопрос об установке охранных зон вокруг данных экотехнопарков, а также составить маршрут мусороуборочной техники так, чтобы он не проходил через населенные пункты.

В Крыму установят 16 тысяч новых контейнерных площадок для сбора мусора

Сергей Аксёнов добавил, что в ближайшее время в Правительстве Крыма обсудят вопрос переработки полиэтиленовых отходов. Кроме того, республиканские власти готовы предпринимать меры в части увеличения штрафов при незаконном сбросе строительных отходов на контейнерные площадки и загрязнение окружающей среды.

В Крыму установят 16 тысяч новых контейнерных площадок для сбора мусора

Фото: пресс-служба Главы РК.

В Крыму установят 16 тысяч новых контейнерных площадок для сбора мусора

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