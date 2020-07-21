В Крыму установят 16 тысяч новых контейнерных площадок для сбора мусора

Сергей Аксёнов с рабочим визитом посетил предприятие «Крымэкоресурсы».

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов с рабочим визитом посетил ГУП РК «Крымэкоресурсы», где пообщался с коллективом. Так, в начале мероприятия Сергей Аксёнов вместе с министром ЖКХ РК Дмитрием Черняевым и директором предприятия Денисом Попко осмотрели новые контейнерные площадки.

По информации министра ЖКХ, до ноября планируется поставить порядка 16 тысяч новых контейнерных площадок на территорию Республики Крым. Сергей Аксёнов отметил, что в задачи министерства ЖКХ и предприятия входит полная замена мусорных баков и установка контейнеров по всей республике до конца года. Глава Крыма поручил опубликовать на портале Правительства РК график замены мусорных баков и установки контейнерных площадок в городах и населенных пунктах Крыма.

Помимо этого, в ходе мероприятия Сергей Аксёнов осмотрел мусороуборочную технику, абонентский отдел «Крымэкоресурсов». По мнению Главы РК, в работе «Крымэкоресурсов» наблюдается положительная динамика, при этом снизилось количество жалоб граждан в социальных сетях на тему уборки мусора, однако есть ряд задач, которые необходимо решить.

В свою очередь, Дмитрий Черняев проинформировал, что на текущий момент утверждена территориальная схема обращения с отходами в республике. В частности, предусмотрено строительство комплексных полигонов в Сакском и Ленинском районах, а также экотехнопарка по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО в с. Тургенево. Предполагаемый объем инвестиций на объекты составляет порядка 6 млрд. рублей до 2024 года. Помимо этого, планируется построить 7 мусоросортировочных станций на территории Крыма.

Глава Республики отметил, что необходимо проработать вопрос об установке охранных зон вокруг данных экотехнопарков, а также составить маршрут мусороуборочной техники так, чтобы он не проходил через населенные пункты.

Сергей Аксёнов добавил, что в ближайшее время в Правительстве Крыма обсудят вопрос переработки полиэтиленовых отходов. Кроме того, республиканские власти готовы предпринимать меры в части увеличения штрафов при незаконном сбросе строительных отходов на контейнерные площадки и загрязнение окружающей среды.

Фото: пресс-служба Главы РК.