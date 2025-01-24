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В Крыму утвердили новую «дорожную карту» по повышению доступности финансовых услуг
фото: пресс-служба Министерства экономического развития Республики Крым

В Крыму утвердили новую «дорожную карту» по повышению доступности финансовых услуг

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 22:08 24.01.2025

В Республике Крым утверждён новый план мероприятий по повышению доступности финансовых услуг. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Новый план мероприятий по повышению финансовой доступности отражает совместное видение органов власти и всех банков, действующих на территории республики. Акцент в нём сделан, в первую очередь, на нарастающей цифровизации финансовой сферы, а также доступности и удобстве использования финансовых инструментов, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Новый документ составлен в соответствии с Основными направлениями повышения доступности финансовых услуг в Российской Федерации на период 2025 – 2027 годов.

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Как напомнила вице-премьер, реализованные на территории республики в прошлые годы проекты в совокупности сформировали благоприятные условия для проживания граждан и ведения бизнеса.

Новый план мероприятий по повышению финансовой доступности в регионе был подписан в рамках двухсторонней встречи заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов Республики Крым Ирины Кивико с руководителем Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации Игорем Цветковым.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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