В Крыму уже свыше тысячи человек заразились коронавирусом

Страшно? Тысяча, точнее 1 012 человек, звучит угрожающе и веско. Хорошо, попробуем так. Всего в Крыму (без Севастополя и без приезжих курортников) проживает 1 912 622 человека (практически, точные данные на 2020 год). Таким образом, заболело коронавирусом всего 0,05% населения Республики. Пять сотых процента! Отставить панику!

Тем временем, Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 18 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции. 3 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 – при скрининге здоровых лиц, — озвучил статистику Аксёнов.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1 012 случаев новой коронавирусной инфекции. 64 из них завозные из-за границы, 106 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 722 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 120 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории Республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2428 человек.

Выздоровевших за весь период – 757 человек. На лечении остаются 223 пациента.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2 385 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 1 750 человек, в стационарах — 446, изолировано в обсерваторы – 189 человек.