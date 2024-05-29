В Крыму ужесточены наказания за несоблюдение требований к выгулу и содержанию домашних животных

Пока рублем.

Внесены изменения в закон «Об административных правонарушениях в Республике Крым», устанавливающие административную ответственность за несоблюдение дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных. Законопроект, направленный на обеспечение безопасности, принят на заседании десятой сессии крымского парламента в двух чтениях.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных. Отсутствие норм, предусматривающих привлечение к ответственности за нарушение дополнительных требований, приводит к несоблюдению владельцами животных требований к содержанию и выгулу домашних животных, — пояснил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

По словам главы Госсовета РК, в государственную ветеринарную службу поступают многочисленные обращения граждан о ненадлежащем содержании и выгуле домашних животных.

Согласно принятому депутатами документу, несоблюдение гражданами установленных требований, а именно:

— нарушение запрета на содержание домашних животных в общественных местах и местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки и пр.);

— передвижение и выгул собак без намордника, ошейника и поводка;

— содержание собак на базах, складах и производственных помещениях в свободном выгуле в дневное время

повлечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на юридических лиц — от 6 тысяч до 10 тысяч рублей.

Уточняется, что полномочиями по возбуждению (рассмотрению) дел о таких административных правонарушениях наделяется уполномоченный в области ветеринарии исполнительный орган Республики Крым, обладающий полномочиями по региональному государственному контролю (надзору) в области обращения с животными.