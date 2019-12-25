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В Крыму в 2019 году за 9 месяцев выращено 2240 тонн объектов аквакультуры
иллюстрация: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В Крыму в 2019 году за 9 месяцев выращено 2240 тонн объектов аквакультуры

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 20:04 25.12.2019

О том, что  в 2019 году за 9 месяцев выращено 2240 тонн объектов аквакультуры, сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин на заседании Рыбохозяйственного совета Республики Крым.

Эта цифра значительно возросла в сравнении, к примеру, с 2015 годом, когда она составила 627 тонн. Благодаря мерам господдержки, предусмотренным ведомственной целевой программой, в 2019 году просубсидированы 18 сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 18,38 млн рублей, — цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК вице-премьера.

В следующем году Минсельхоз, подчёркивают в ведомстве, планирует продолжить наращивание объемов добычи водных биоресурсов, выращивания объектов аквакультуры и переработки рыбы. Также в планах ведомства расширение ассортимента и повышение качества выпускаемой продукции с высокой степенью переработки.

Запланирована модернизация объектов рыбохозяйственной инфраструктуры и совершенствование нормативной правовой базы для более динамичного развития сферы, — отметил Андрей Рюмшин.

В Крыму в 2019 году за 9 месяцев выращено 2240 тонн объектов аквакультуры

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