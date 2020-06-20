В Крыму в пятницу пять человек «подхватили» коронавирус

За 19 июня в Крыму зарегистрировали пять лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.

2 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – при скрининге здоровых людей. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 595 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 91 случай завезен из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 443 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 25 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, — сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в Фейсбук.