В Крыму в трех районах объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Чрезвычайная пожарная опасность в западных, центральных и южных районах Крыма сохранится до конца рабочей недели, информирует во вторник РСЧС республики.

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в западных районах, ожидается в центральных и южных районах Крыма 24-26 июня, — сказано в сообщении.

В этот период запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности, напоминают спасатели.

Режим чрезвычайной пожарной опасности действует на Западе Крыма с 20 июня. С 1 апреля в Крыму и Севастополе действует противопожарный сезон. За соблюдением правил пожарной безопасности на территории полуострова следять более трехсот межведомственных патрульных групп.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 6