Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | В Крыму в трех районах объявлена чрезвычайная пожарная опасность
Новости Республики
В Крыму в трех районах объявлена чрезвычайная пожарная опасность
фото: © ГУ МЧС России по Республике Крым

В Крыму в трех районах объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Опубликовал: news-parser в МЧС Крыма 12:24 23.06.2026

Чрезвычайная пожарная опасность в западных, центральных и южных районах Крыма сохранится до конца рабочей недели, информирует во вторник РСЧС республики.

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в западных районах, ожидается в центральных и южных районах Крыма 24-26 июня, — сказано в сообщении.

В этот период запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности, напоминают спасатели.

Режим чрезвычайной пожарной опасности действует на Западе Крыма с 20 июня. С 1 апреля в Крыму и Севастополе действует противопожарный сезон. За соблюдением правил пожарной безопасности на территории полуострова следять более трехсот межведомственных патрульных групп.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 6

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.