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В у ведется ремонт моста на автодороге «Таврида» – Железнодорожное»
Фото: минтранс РК

В Крыму ведется ремонт моста на автодороге «Таврида» – Железнодорожное»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 17:37 19.06.2024

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму ведется ремонт моста на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Таврида» – Железнодорожное».

Комплекс ремонтно-восстановительных работ будет проводиться в 2 этапа. В настоящий момент в рамках 1 этапа дорожники завершили демонтажные работы и приступили к работам по устройству сопряжения мостового полотна, — уточнили в республиканском минтрансе.

Дорожникам также предстоит выполнить комплекс работ, предотвращающих преждевременный износ конструкций, а также восстановить и заменить изношенные элементы на новые.

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Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Крыму в этом году будет отремонтировано 25 мостовых сооружений протяженностью 1092,76 пог. м. Заказчиком по всем объектам является ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

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