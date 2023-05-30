В Крыму вопрос обустройства детской площадки в селе Раздольном дошёл до суда. Каков вердикт

В Крыму прокуратура Советского района провела проверку соблюдения требований законодательства при содержании детских игровых и спортивных площадок.

Установлено, что на детской площадке в селе Раздольное отсутствует ударопоглощающее покрытие, в связи с чем повышается риск возникновения травмирующих ситуаций и причинения вреда жизни и здоровью детей. Вместе с тем администрацией Черноземненского сельского меры по оборудованию детской игровой площадки в соответствии со стандартами не принимаются. При таких обстоятельствах прокуратурой района предъявлено исковое заявление в суд об обязании органа местного самоуправления выполнить необходимые работы по надлежащему оборудованию площадки, — сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.