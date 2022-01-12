В Крыму возбудили новое уголовное дело в отношении «запрещенных хизбов»

В Крыму следователи возбудили новое уголовное дело о приготовлении к насильственному захвату власти в отношении ранее задержанных пятерых членов запрещенной в России экстремистской, террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по РК и г. Севастополю.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по ст. 205.5 УК РФ («Организация и участие в организации деятельности террористической организации») в отношении пяти граждан РФ возбуждено новое уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти). Установлено, что один житель Севастополя и четверо жителей Республики Крым, являясь членами региональной ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ – ред.), вели противоправную деятельность, направленную на насильственное изменение конституционного строя РФ, — говорится в сообщении.

Уточняется, что «запрещенные хизбы» в ходе конспиративных собраний распространяли среди населения полуострова террористическую идеологию, вербовали новых членов в террористическую организацию.

В настоящий момент подозреваемые содержатся в СИЗО №1 города Симферополя. Следственным отделом УФСБ проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению, — уточнили в УФСБ.

В августе 2021 года в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержаннии на Крымском полуострове двух главарей и троих участников запрещенной в РФ экстремистской, террористической организации «Хизб ут-Тахрир», которые, по версии следствия, вербовали в свои ряды крымских мусульман. В их домах обнаружено и изъято значительное количество запрещенных пропагандистских материалов, средства связи и электронные носители информации.

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