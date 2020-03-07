В Крыму возбудили уголовное дело против злостного алиментщика. Задолжал детям… больше миллиона

В Крыму прокуратура Нижнегорского района возбудила уголовное дело о злостном уклонении местного жителя от содержания троих несовершеннолетних детей

В ходе проведенной проверки установлено, что согласно вступившему в законную силу решению суда, на 47-летнего местного жителя возложена обязанность выплачивать алименты на содержание трех несовершеннолетних детей в размере ½ части всех доходов до достижения детьми совершеннолетия. Вместе с тем родитель без уважительных причин уклоняется от выплаты средств на содержание своих несовершеннолетних детей, мер для погашения задолженности в размере более 1 млн. руб. не предпринимает, — сообщили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили:

Ранее местный житель был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния) с назначением административного наказания в виде 40 часов обязательных работ.

Теперь же возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.