В Крыму все пункты вакцинации в период выходных дней продолжат работу

Все пункты вакцинации, функционирующие на территории Республики Крым, с 1 по 7 ноября 2021 года продолжат работу в обычном режиме.

Главным врачам поручено обеспечить бесперебойное функционирование всех прививочных кабинетов в период выходных дней. Призываем крымчан приходить на наши пункты вакцинации для иммунизации против новой коронавирусной инфекции, а также против гриппа, — цитирует пресс-служба врио министра здравоохранения Республики Крым Константина Скорупского.

Вместе с тем, в целях повышения доступности вакцинации, на территории Симферополя завершаются работы по развертыванию дополнительных мобильных пунктов.

Новые мобильные пункты будут функционировать возле центрального рынка, магазина «Сильпо» на улице Севастопольской, нескольких торговых центров, в парке имени К. А. Тренева, а также возле здания поликлиники Симферопольской центральной районной клинической больницы, — отмечает Константин Скорупский.

Информация о развернутых стационарных и мобильных пунктах вакцинации доступна на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Крым.

Также информируем, что все государственные лечебные учреждения с 1 по 3 октября будут работать в обычном режиме с учетом введенных ограничительных мер. А с 4 по 7 ноября по графикам, утвержденным руководителями и размещенным на официальных сайтах медицинских организаций.