В Крыму — Всероссийская школа руководителей студенческих сельскохозяйственных отрядов

С 12 по 14 марта 2021 года на базе Международного детского молодежного центра «I&Camp» в Республике Крым пройдет Всероссийская школа руководителей студенческих сельскохозяйственных отрядов.

Цель Школы – поддержка и развитие сельскохозяйственного направления студотрядовского движения, обучение региональных руководителей студенческих сельскохозяйственных отрядов и повышение квалификации кадров в сфере агропромышленного комплекса. В рамках Школы пройдет профильная подготовка командных составов студенческих сельскохозяйственных отрядов, тренинги, мастер-классы и деловые игры, связанные с развитием сельскохозяйственного направления, — отмечают в пресс-службе Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Школа объединит 170 участников из 40 субъектов Российской Федерации, представленных руководителями линейных студенческих сельскохозяйственных отрядов, представителей штабов студенческих отрядов образовательных организаций высшего образования, среднего профессионального образования и учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также руководителей направления студенческих сельскохозяйственных отрядов региональных штабов Российских Студенческих Отрядов.

Всероссийская школа руководителей студенческих сельскохозяйственных отрядов – это ожидаемое событие для развития сельскохозяйственного направления в студотрядовском движении. Студенческие отряды вузов Минсельхоза РФ и сельхозотряды РСО будут обучаться по одной методическое программе. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции показала, насколько могут быть востребованы бойцы студенческих отрядов в сельскохозяйственном секторе. Уверен, что данная Школа станет качественно новым этапом в подготовке и развитии студенческих сельскохозяйственных отрядов в масштабах страны, — говорит командир Крымского регионального отделения РСО Владимир Кайданский.

Школа проходит по инициативе ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» и Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Партнерами Школы являются Некоммерческая организация «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства», Министерство сельского хозяйства Республики Крым, Государственный комитет молодежной политики Республики Крым, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Место проведения Школы: Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, 17, МДМЦ «I&Camp»/

Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, 17, МДМЦ «I&Camp»/ Начало торжественного открытия Школы: 12 марта в 15:00

12 марта в 15:00 Почетные гости Школы: Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр сельского хозяйства Республики Крым А.В. Рюмшин, Председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым С.С. Селимов.

фото: Крымское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»