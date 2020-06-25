В Крыму введены новые графики работы избирательных участков: ежедневно с 8:00 до 20:00

Сегодня мы уже сообщали о старте голосования по изменениям в Конституцию. В частности, прозвучала информация Избиркома о различных подходах к организации работы участков: в каких-то районах Республики они работали с утра, в каких-то – вечером. Уже с завтрашнего дня (26 июня) в Крыму вводятся единые графики голосования по поправкам в Конституцию. В течение следующих шести дней голосование на ВСЕХ участках будет производится с 8:00 до 20:00. Об этом сообщила заместитель главы Избирательной комиссии РК Инна Гузеева.

Изначально предусматривались отдельные графики для голосования на придомовых территориях, в населенных пунктах, где нет избирательных участков и в помещениях. Они отличались, но на днях Избиркомом РК были внесены изменения в этот порядок. С завтрашнего дня можно в любое время проголосовать на своем избирательном участке с 8 до 20 часов, — пояснила она.

В Избирательной комиссии отмечают высокую активность среди крымчан.

В свою очередь, Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что во всех регионах Республики открыто 1128 постоянных избирательных участков и 37 участков в местах временного пребывания избирателей для Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Он напомнил, что у крымчан есть возможность проголосовать не только на участках. Организовано выездное голосование на общественных территориях и на дому. Для организации голосования на дому необходимо подать письменное заявление или устное обращение в соответствующую участковую избирательную комиссию до 17:00 1 июля.

При этом подать заявление или обращение может не только участник голосования, но и его родственник либо представитель социальных служб, — уточнил Глава РК.

По мнению Сергея Аксёнова, в Крыму сделано все необходимое, чтобы процесс голосования был максимально прозрачным, безопасным и удобным для людей. Все требования Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические нормы при любых вариантах голосования соблюдаются в полном объеме.