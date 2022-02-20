В Крыму вводят Региональный инвестиционный стандарт. Для чего он нужен

В Крыму планируют внедрение Регионального инвестиционного стандарта. Это поможет взаимодействию бизнеса и власти.

Новый Региональный инвестиционный стандарт основан на лучших практиках работы регионов с инвесторами и призван оптимизировать взаимодействие бизнеса с властями. Он станет реальным инструментом по наращиванию инвестиционного потенциала. Республика Крым готова к внедрению в этом году системы поддержки новых инвестиционных проектов, – прокомментировала вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Она напомнила, что Республика Крым вошла в число 30 пилотных субъектов РФ по внедрению Регионального инвестиционного стандарта 2.0. Оценивать качество внедрения стандарта будут деловые объединения на местах. К этой работе привлечены Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата и «Деловая Россия».

Деловые объединения совместно формируют экспертные пулы в каждом из регионов. В период запуска регинвестстандарта в текущем году «Деловая Россия» будет координировать процесс мониторинга и подтверждения, выступит полигоном для обкатки процедур и получения обратной связи. Работа будет вестись в соответствии с собранными Минэкономразвития методическими рекомендациями и сроками.

Чтобы инструменты стандарта соответствовали потребностям инвесторов, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ запустит специальную образовательную программу «Управленческое мастерство: развитие региональных команд». За год планируют обучить порядка 1 тысячи человек. Это заместители губернаторов, министры, директора департаментов, начальники отделов, главы муниципальных образований.

По материалам Корпорации развития Республики Крым.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!