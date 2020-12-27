В Крыму выбрали лучшего чтеца Корана

Конкурс на лучшего чтеца Корана состоялся в Азовском медресе исламских наук им. Имама Матуриди Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополь (Таврический Муфтият)
В конкурсе приняли участие более 12 учащихся медресе. Оценивало участников жюри, в состав которого вошли преподаватели медресе. По условиям конкурса, участники должны были продемонстрировать не только чтение заданной части Корана, но и обязательный теджвид (правило орфоэпического чтения Корана и соответствующая кораническая дисциплина, посредством которой достигается правильное чтение Корана, что должно исключить искажения смысла). Жюри также оценивало красоту и мелодичность чтения, — сообщили в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.
По итогам конкурса, первое место занял ученик III курса Тимур Галиев. Второе место присудили студенту II курса Билялу Энверову. Третье место досталось студенту III курса Сейтмеру Абдурахимову.
Победители получили ценные призы. Не остались без подарков и другие участники конкурса. Подобные конкурсы и соревнования среди учащихся медресе проводятся ежемесячно, — отмечают в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.
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