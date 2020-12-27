В Крыму выбрали лучшего чтеца Корана

Конкурс на лучшего чтеца Корана состоялся в Азовском медресе исламских наук им. Имама Матуриди Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополь (Таврический Муфтият)

В конкурсе приняли участие более 12 учащихся медресе. Оценивало участников жюри, в состав которого вошли преподаватели медресе. По условиям конкурса, участники должны были продемонстрировать не только чтение заданной части Корана, но и обязательный теджвид (правило орфоэпического чтения Корана и соответствующая кораническая дисциплина, посредством которой достигается правильное чтение Корана, что должно исключить искажения смысла). Жюри также оценивало красоту и мелодичность чтения, — сообщили в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.