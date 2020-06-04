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Скриншот: ЦОС ФСБ

В Крыму выявили крупный канал сбыта наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:34 04.06.2020

О том, что в Крыму выявили крупный канал сбыта наркотических средств синтетического происхождения, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ по РК и Севастополю. Наркодилера задержали при реализации очередной партии наркотика

Установлено, что житель Керчи 1979 года рождения на систематической основе посредством так называемых закладок осуществлял на территории Крыма сбыт производного наркотического средства N-метилэфедрон. В принадлежащем ему автомобиле обнаружили сверток с наркотическим средством весом около 250 граммов, — рассказали в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. подозреваемому грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В настоящее время следствием устанавливвются все обстоятельства совершенного преступления.

В Крыму выявили крупный канал сбыта наркотиков

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