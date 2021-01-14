В Крыму вынесен приговор о ДТП с участием рейсового автобуса «Яковенково – Керчь»

13 января Ленинский районный суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Керчи. Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц). Речь идет о резонансном ДТП с участием рейсового автобуса «Яковенково – Керчь», происшедшем в апреле 2019 года. Подробнее – в наших материалах: ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Судом установлено, что подсудимый, являясь водителям рейсового пассажирского автобуса, 10 апреля 2019 года, осуществляя перевозку пассажиров по пригородному маршруту с. Яковенково – г. Керчь, управлял заведомо технически неисправным транспортным средством, не справился с его управлением ввиду отказа работы тормозной системы и пересек проезжую полосу встречного движения, совершив съезд в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия 6 пассажирам причинен различной степени тяжести вред здоровью, в том числе тяжкий, 2 пассажира от полученных травм скончались, — сообщили в крымской прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать наказание житель Керчи будет в колонии-поселении. Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением любым видом транспортных средств сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что ранее приговором Керченского городского суда механик-контролер предприятия, который являясь лицом ответственным за техническое состояние транспортного средства, совершил выпуск в эксплуатацию технически неисправного рейсового пассажирского автобуса признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 266 УК РФ (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении и запретом занимать должности, связанные с осуществлением функции лица, ответственного за техническое состояние транспортных средств на срок 3 года.

В настоящее время уголовное дело в отношении мастера предприятия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 266 УК РФ, находится на рассмотрении в Керченском городском суде.

Обвинительные заключения по уголовным делам утверждены прокуратурой РК.