В Крыму вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене

Установлено, что в 2023 году Ковирниченко собрал и передал сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины координаты дислокации личного состава, а также военной техники подразделений ВС РФ и Росгвардии, находящихся на территории Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, он сообщал сведения о местах размещения пограничных сторожевых кораблей и катеров в Керчи. Переданные данные могли быть использованы ВСУ против безопасности Российской Федерации, — сообщили в прокуратуре.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Тараса Ковирниченко и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, а также со штрафом в размере 400 тыс. рублей.