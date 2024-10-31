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В Крыму вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене

В Крыму вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:33 31.10.2024

Верховный суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Керчи Тараса Ковирниченко. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Установлено, что в 2023 году Ковирниченко собрал и передал сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины координаты дислокации личного состава, а также военной техники подразделений ВС РФ и Росгвардии, находящихся на территории Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, он сообщал сведения о местах размещения пограничных сторожевых кораблей и катеров в Керчи. Переданные данные могли быть использованы ВСУ против безопасности Российской Федерации, — сообщили в прокуратуре.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Тараса Ковирниченко и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, а также со штрафом в размере 400 тыс. рублей.

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