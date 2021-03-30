В Крыму вынесли приговор лжесотруднику ФСБ

Киевским районным судом гор. Симферополя Республики Крым в открытом судебном заседании было рассмотрено уголовное дело в отношении К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК Российской Федерации (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Судом установлено, что в период 2020 года К., достоверно зная о рассмотрении одним из районных судов Республики Крым уголовного дела в отношении другого гражданина и действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, под предлогом оказания данному гражданину содействия в решении вопроса об освобождении последнего от уголовной ответственности либо за ее смягчение, осознавая, что он (К.) не имеет никакой возможности повлиять на решение суда об освобождении гражданина от уголовной ответственности либо за ее смягчение, решил путём обмана и злоупотребления доверием совершить хищение принадлежащих гражданину денежных средств в особо крупном размере, предложив последнему, за денежное вознаграждение в размере 2 300 000 рублей, оказать содействие в его освобождении от уголовной ответственности либо в ее смягчении, — рассказали в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

При этом К., представляясь якобы действующим сотрудником ФСБ России, путем обмана и злоупотребления доверием, сознательно вводя гражданина в заблуждение относительно своих возможностей повлиять на освобождение его от уголовной ответственности либо на ее смягчение, умышленно сообщил ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что для освобождения от уголовной ответственности либо ее смягчения необходимо передать ему (К.) денежные средства в размере 2 300 000 рублей, якобы предназначенные для последующей передачи в качестве незаконного вознаграждения, то есть взятки, прокурору и судье, участвующим в рассмотрении районным судом Республики Крым уголовного дела. Также, в ходе телефонных разговоров и личных встреч, К. сообщал различную, не соответствующую действительности, информацию, выдавая ее за сведения, полученные непосредственно от прокурора и судьи, участвующих в рассмотрении уголовного дела, в том числе о том, что освобождение от уголовной ответственности либо ее смягчение за совершенное им ранее преступление, состоится только при условии передачи ему (К.) денежных средств в общем размере 2 300 000 рублей.

Однако, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, указанные преступные действия К. были пресечены и полученные от гражданина денежные средства и муляж денежных средств на общую сумму 2 300 000 рублей были изъяты, в связи с этим, довести свои умышленные преступные действия, непосредственно направленные на хищение денежных средств К. до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам.

В судебном заседании подсудимый К. вину в совершении преступления признал полностью и подтвердил обстоятельства совершения им преступления. Проверив представленные материалы, с учетом личности подсудимого, совершения преступления впервые, наличия на иждивении малолетних детей, заслушав участников процесса, суд приговорил:

Признать К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде в виде 2-х (двух) лет лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ назначенное К. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года. Приговор вступил в законную силу, — сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.