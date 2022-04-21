В Крыму выросли объёмы производства напитков

Индекс промышленного производства напитков в Крыму за январь-февраль 2022 года превысил показатели прошлого года на 23%. Производство пищевых продуктов за этот же период составил 96,5% к аналогичному периоду 2021 года.

По итогам работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Крым за январь-февраль 2022 года на 43% возросло производство водки, в 2,2 раза увеличилось производство вина игристого. Также на 32,4% возросло производство виноматериалов виноградных, на 18 % сыров, на 6,8 % — муки, на 13% -кондитерских изделий, — цитирует пресс-служба врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединову.

Также Алиме Зарединова отметила также, что сельхозтоваропроизводители республики увеличили производство макаронных изделий на 8 %, творога на 6,6 %, хлеба и хлебобулочных изделий на 3,6 %, на 3,7% — молока жидкого обработанного.

Напомним, индекс промышленного производства напитков по итогам 2021 года на 8,6% превысил показатели 2020 года. Также предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Крыма в 2021 году существенно увеличили производство сыров, творога, круп, сливочного масла.