В Крыму выявили и строго наказали шпионов — агентов СБУ

Сроки заключения – от 11 до 16 лет.

Пятеро агентов СБУ осуждены в Крыму на сроки от 11 до 16 лет за сбор сведений о Вооруженных силах РФ в зоне СВО. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Вступили в законную силу решения Верховного суда Республики Крым о признании виновными агентов украинских спецслужб, задержанных сотрудниками ФСБ России по подозрению в шпионаже, — говорится в сообщении.

Согласно данным ФСБ, в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлены граждане Украины Петровский Николай Николаевич, 19.11.1993 г. р., Котов Сергей Анатольевич, 21.08.1972 г. р., Козлов Иван Владимирович, 07.07.1988 г. р., Арефьев Сергей Алексеевич, 08.09.1992 г. р., и Заривный Александр Григорьевич, 17.12.1968 г. р. Шпионы собирали и передавали представителям СБУ сведения о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции. Переданная ими информация использовалась военизированными формированиями Украины для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю в отношении задержанных агентов СБУ были возбуждены уголовные дела по ст. 276 (шпионаж) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ, — уточнили в ЦОС ФСБ.

Приговором суда Петровскому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, Котову — 15 лет, Заривному — 13 лет, Козлову и Арефьеву — по 11 лет в колонии строгого режима.