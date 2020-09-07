В Крыму за истекшие сутки — 47 новых случаев заражения COVID-19  

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 47 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 6 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции. 19 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 7 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 21 – при скрининге здорового населения, — проинформировал Аксёнов.

Всего на текущий период в Республике зарегистрировано 2 845 случаев новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2 155 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 473 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2733 человека.

Выздоровевших за весь период – 1 845 человек.Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 928 пациентов. Умерло от коронавирусной инфекции 34 человека (один — за последние сутки).

По данным ежедневного мониторинга, под медицинским наблюдением находятся 1516 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 12 человек, в стационарах находятся 1 356 человек, изолировано в обсерваторы – 148 человек.