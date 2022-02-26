В Крыму за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения осудили горе-водителя из Севастополя

В Крыму Первомайский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Севастополя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Судом установлено, что подсудимый, ранее четырежды судимый за совершение преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, в конце сентября 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял транспортным средством и передвигался по поселку Первомайское, где был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. Подсудимый отстранен от управления автомобилем, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в районной больнице отказался, — сообщили в крымской прокуратуре.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 4 года. Отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

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