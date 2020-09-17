В Крыму за сутки коронавирус подхватили 78 человек

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 78 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

33 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 35 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 10 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3494 случая новой коронавирусной инфекции. 94 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2642 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 634 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3189 человек.

Выздоровевших за весь период – 2213 человек.