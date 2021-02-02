В Крыму за вымогательство осудили члена «этнической преступной группы»

В Крыму Симферопольский районный суд признал члена «этнической преступной группы» виновным в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и г. Севастополю.

Члены преступной группы, сформированной выходцами из республик Северного Кавказа, под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с угрозой применения насилия вымогали у местного жителя принадлежащие ему денежные средства в размере 350 тыс. рублей. При этом мужчину предупредили, что если он не передаст в установленный срок указанную сумму, ее размер увеличится втрое, — говорится в сообщении.

Один из членов группы был задержан осенью 2019 года при получении денег. Дело, возбужденное против него, расследовалось по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере).

Суд назначил мужчине, 1979 г.р. наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить 50 тысяч рублей в качестве штрафа.