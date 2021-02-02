Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму за вымогательство осудили члена «этнической преступной группы»

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму за вымогательство осудили члена «этнической преступной группы»
Фото: pxhere.com

В Крыму за вымогательство осудили члена «этнической преступной группы»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:47 02.02.2021

В Крыму Симферопольский районный суд признал члена «этнической преступной группы» виновным в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и г. Севастополю.

Члены преступной группы, сформированной выходцами из республик Северного Кавказа, под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с угрозой применения насилия вымогали у местного жителя принадлежащие ему денежные средства в размере 350 тыс. рублей. При этом мужчину предупредили, что если он не передаст в установленный срок указанную сумму, ее размер увеличится втрое, — говорится в сообщении.

Один из членов группы был задержан осенью 2019 года при получении денег. Дело, возбужденное против него, расследовалось по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере).

Суд назначил мужчине, 1979 г.р. наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить 50 тысяч рублей в качестве штрафа.

В Крыму за вымогательство осудили члена «этнической преступной группы»

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.