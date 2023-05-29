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В Крыму задержали братьев – бойцов запрещенного украинского нацбата
Скриншот: УФСБ

В Крыму задержали братьев – бойцов запрещенного украинского нацбата

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:13 29.05.2023

В Крыму сотрудники регионального Погрануправления ФСБ задержали двух жителей Раздольненского района, подозреваемых в деятельности незаконного вооружённого формирования. Задержанные – братья. Они подозреваются в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической, запрещена на территории РФ).

Установлено, что братья добровольно вступили в ряды нацбата. Они охраняли объекты у населённого пункта Чонгар в Херсонской области. Также они принимали активное участие в иных противоправных акциях в приграничных районах, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю журналистам.

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Киевский суд Симферополя заключил злоумышленников под стражу на два месяца. Возбуждены уголовные дела, братья могут лишиться свободы на 15 лет.

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