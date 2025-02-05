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В Крыму задержали членов ячейки запрещённой "Хизб ут-Тахрир"
фото: pxhere.com

В Крыму задержали членов ячейки запрещённой «Хизб ут-Тахрир»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:24 05.02.2025

ФСБ задержала в Крыму пятерых граждан России — членов ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (признана в РФ террористической и запрещена), вербовавших новых сторонников. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В Республике Крым пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», состоявшей из пяти граждан Российской Федерации, — сообщили в ЦОС.

Установлено, что на территории полуострова функционеры террористической структуры распространяли в среде крымских мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого Всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников, — отметили в ФСБ.

По местам жительства членов ячейки обнаружено значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, также изъяты средства связи и электронные носители, использовавшихся при террористической деятельности.

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Следственным подразделением УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Международная религиозно-политическая организация «Хизб ут-Тахрир» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», с арабского — «Партия исламского освобождения») признана в России террористической решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года. Ее деятельность в России запрещена.

источник: ТАСС

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