В Крыму задержали двух женщин — работали на спецслужбы Украины

В Крыму задержали двух местных жительниц по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами, одна из них оказалась соучастницей подрыва автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

Одна из фигуранток – 59-летняя жительница Ялты, уроженка Николаевской области. По данным ФСБ, она инициативно установила контакт с сотрудником Службы безопасности Украины. По заданию куратора злоумышленница оборудовала в Крыму схрон, в котором спрятала компоненты самодельного взрывного устройства и передала координаты тайника противнику. Впоследствии схрон был использован СБУ для организации подрыва в 2024 году в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота.

Вторая задержанная – 34-летняя жительница Кировского района Крыма. По информации ФСБ, она перевела 5 тысяч гривен со своего счета в одном из украинских банков в пользу ВСУ на приобретение радиостанций, обмундирования, амуниции и иного снаряжения.

Эти данные злоумышленница планировала направить своему родственнику — сотруднику Государственной пограничной службы Украины, но не успела этого сделать, поскольку была задержана сотрудниками ФСБ России.

Ранее суд приговорил к 17 годам колонии жителя Севастополя, который по заданию спецслужб Украины должен был осуществить сбор и передачу сведений о военных объектах в городе, а также выполнить задания по подъему и перезакладке схронов, содержащих компоненты взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержаны два россиянина, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации и фиксировали последствия ударов ВСУ.

источник: РИА Новости Крым

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