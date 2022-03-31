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В Крыму задержали гражданина РФ служившего в ДНР, но при этом сотрудничавшего с СБУ
Скриншот: УФСБ

В Крыму задержали гражданина РФ служившего в ДНР, но при этом сотрудничавшего с СБУ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:39 31.03.2022

Оперативники ФСБ задержали в Крыму гражданина РФ, сотрудничавшего с СБУ. Об этом со ссылкой на официального представителя УФСБ по РК и г. Севастополю сообщает ИА «Крыминформ».

По данным ФСБ, мужчина, 1971 года рождения проходил службу в ДНР, а в последнее время жил в Крыму и на постоянной основе поддерживал связи с сотрудниками СБУ.

В марте 2022 года был задержан УФСБ при попытке выехать на территорию Украины с целью организации контактов со спецслужбами, способных нанести ущерб безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В настоящее время проверяется причастность мужчины к преступлениям, предусмотренным статьями 275 (госизмена) и 276 (шпионаж) УК России.

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