В Крыму задержали гражданина РФ служившего в ДНР, но при этом сотрудничавшего с СБУ

Оперативники ФСБ задержали в Крыму гражданина РФ, сотрудничавшего с СБУ. Об этом со ссылкой на официального представителя УФСБ по РК и г. Севастополю сообщает ИА «Крыминформ».

По данным ФСБ, мужчина, 1971 года рождения проходил службу в ДНР, а в последнее время жил в Крыму и на постоянной основе поддерживал связи с сотрудниками СБУ.

В марте 2022 года был задержан УФСБ при попытке выехать на территорию Украины с целью организации контактов со спецслужбами, способных нанести ущерб безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В настоящее время проверяется причастность мужчины к преступлениям, предусмотренным статьями 275 (госизмена) и 276 (шпионаж) УК России.

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