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В Севастополе задержали вора – «специалиста» по недостроенным домам

В Крыму задержали мужчину, сбежавшего из колонии-поселения

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 21:22 08.06.2023

Начало истории — ЗДЕСЬ. А уже 7 июня вечером при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю осуждённый С.В. Иванов (1964 г.р, который ранее самовольно покинул рабочее место и не вернулся в колонию-поселение, где отбывал наказание за совершение кражи, был задержан.

Материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Мужчине грозит до четырех лет лишение свободы, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по РК и Севастополю. 

Напомним, что в колониях-поселениях осуждённые содержатся без охраны под надзором администрации учреждения. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. Также с разрешения администрации они могут передвигаться вне исправительного учреждения, если это нужно для работы или учебы. Кроме того, осуждённые могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги.

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