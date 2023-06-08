В Крыму задержали мужчину, сбежавшего из колонии-поселения

Начало истории — ЗДЕСЬ. А уже 7 июня вечером при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю осуждённый С.В. Иванов (1964 г.р, который ранее самовольно покинул рабочее место и не вернулся в колонию-поселение, где отбывал наказание за совершение кражи, был задержан.

Материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Мужчине грозит до четырех лет лишение свободы, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по РК и Севастополю.

Напомним, что в колониях-поселениях осуждённые содержатся без охраны под надзором администрации учреждения. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. Также с разрешения администрации они могут передвигаться вне исправительного учреждения, если это нужно для работы или учебы. Кроме того, осуждённые могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги.

С тегами: происшествия в Крыму