Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму задержали организаторов незаконной миграции
Новости Республики
В Крыму задержали организаторов незаконной миграции
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму задержали организаторов незаконной миграции

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:08 28.08.2025

Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали членов группы, организовавших нелегальную миграцию иностранцев на полуостров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники за денежное вознаграждение организовывали фиктивную постановку указанных лиц на миграционный учет и оказывали содействие в виде предоставления оплачиваемой работы и жилья», — говорится в сообщении.

Кроме того, организаторы готовили для нелегалов документы для получения трудовых патентов на основании недостоверных данных. Так, в предоставленных документах указывалось, что иностранцы работают на строительных объектах, в то время как в реальности они трудились на предприятии общепита, что запрещено указом главы Крыма.

Узнайте больше:  В Крыму предлагают запретить уличным музыкантам песни иноагентов

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Севастополе суд приговорил четырех местных жителей к условным срокам лишения свободы и крупным штрафам за организацию незаконного пребывания иностранцев в регионе.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x