В Крыму задержали организаторов незаконной миграции

Злоумышленники за денежное вознаграждение организовывали фиктивную постановку указанных лиц на миграционный учет и оказывали содействие в виде предоставления оплачиваемой работы и жилья», — говорится в сообщении.

Кроме того, организаторы готовили для нелегалов документы для получения трудовых патентов на основании недостоверных данных. Так, в предоставленных документах указывалось, что иностранцы работают на строительных объектах, в то время как в реальности они трудились на предприятии общепита, что запрещено указом главы Крыма.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Севастополе суд приговорил четырех местных жителей к условным срокам лишения свободы и крупным штрафам за организацию незаконного пребывания иностранцев в регионе.

источник: РИА Новости Крым