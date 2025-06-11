В Крыму задержали подозреваемых в обмане контрактников, которые должны были направляться на СВО

Жителей Симферополя подозревают в том, что они обманом уговаривали людей заключать контракты на военную службу в зоне СВО и выманивали у них часть выплат, обещая оформить документы об их непригодности, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что трое жителей города Симферополя, представляясь сотрудниками силовых ведомств, организовали мошенническую схему. <…> Злоумышленники склоняли граждан к заключению контрактов, после чего требовали перевести им денежные средства якобы в качестве взятки за оформление документов о непригодности к дальнейшему прохождению военной службы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что обманутые контрактники переводили им часть выплаты, положенной при заключении контракта на прохождение военной службы в зоне СВО. Однако подозреваемые не имели реальных возможностей исполнить обещанное.

По данным управления, деятельность группы пресечена сотрудниками УФСБ и МВД по Республике Крым. В отношении троих задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Все фигуранты признали свою вину в полном объеме и оказывают содействие следствию. В настоящее время подозреваемые заключены под стражу, избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Устанавливаются дополнительные факты и обстоятельства противоправной деятельности указанных лиц, — добавили в пресс-службе.

источник: РИА Новости Крым