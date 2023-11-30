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В у задержан агент спецслужб Украины – шпионил за подразделениями Росгвардии

В Крыму задержан агент спецслужб Украины – шпионил за подразделениями Росгвардии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:19 30.11.2023

Оперативники ФСБ задержали в Крыму по подозрению в шпионаже агента украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в совершении шпионажа задержан агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма, — говорится в сообщении. — По заданию противника он отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, отметили в ЦОС без подробностей, но с видео задержания.

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