В Крыму задержан агент спецслужб Украины – шпионил за подразделениями Росгвардии

Оперативники ФСБ задержали в Крыму по подозрению в шпионаже агента украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в совершении шпионажа задержан агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма, — говорится в сообщении. — По заданию противника он отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, отметили в ЦОС без подробностей, но с видео задержания.