В Крыму задержан агент украинских спецслужб. Передавал данные о ВС РФ врагу

Оперативники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб, передававшего информацию о ВС РФ.

Задержан агент украинских спецслужб, передававший сведения о Вооруженных силах Российской Федерации. В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины, 1982 года рождения, находясь на территории Украины, привлечен к конфиденциальному сотрудничеству ГУР МОУ, – говорится в сообщении УФСБ по РК и г. Севастополю.

Уточняется, что мужчина передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений армии России на территории Республики Крым и города Севастополя. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (сбор и передача по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации, то есть шпионаж).

В ФСБ добавили, что мужчина устанавливал камеры и передавал информацию в режиме реального времени. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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