В Крыму задержан член запрещенного нацбатальона

Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали члена незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана» (организация признана судом террористической и деятельность формирования запрещена в РФ).

Задержан гражданин России 1980 г. р., являющийся членом незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана». Установлено, что задержанный в 2015 году вступил в состав указанного формирования, дислоцировавшегося на территории Украины, выполнял функциональные обязанности по проверке лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, охране его объектов, — говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ.

Подозреваемого заключили под стражу. Следственным отделом УФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). Мужчине грозит от 8 до 15 лет колонии с ограничением свободы на срок до двух лет.