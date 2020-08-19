В Крыму задержан очередной «аскеровец» Ленура Ислямова. Что грозит участнику украинского нацбата

В Крыму задержан житель Кировского района Республики. Причина – участие в деятельности украинского националистического батальона. 19 августа по адресам проживания и регистрации подозреваемого были проведены следственные действия. Известно, что Управлением ФСБ России по РК и Севастополю возбуждено уголовное дело против крымчанина, который в течение нескольких лет был участником националистического батальона «имени Номана Челебеджихана» («Аскер»), основателем которого является Ленур Ислямов. Этот нацбат изрядно отметился в ходе организации энергетической и транспортной блокад Крыма.

Мужчина в 2016 году выехал с территории полуострова в расположение батальона, где прошел обучение по обращению с огнестрельным оружием. Кроме того, он охранял территорию, где располагался батальон и оказывал содействие Госпогранслужбе Украины в патрулировании, проверке лиц и досмотре автомобилей в пунктах пропуска на границе с Крымом. Вернувшись на полуостров, он продолжил поддерживать отношения с членами незаконного вооруженного формирования и, фактически, продолжал деятельность в нем, — сообщили в УФСБ.

Подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации» (часть 2 статьи 208 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Отметим, это не первое задержание бойцов «Аскера» в Крыму.