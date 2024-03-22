В Крыму задержан вояка из запрещенного украинского нацбата

Думал, что о его «подвигах» никто не знает.

Оперативники УФСБ России по РК и г. Севастополю задержали члена незаконного вооруженного формирования «Крымскотатарский батальон имени Номана Челебиджихана» (признан террористическим и запрещен в России) по делу об участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании.

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым задержан гражданин России, 1988 года рождения, являющийся членом незаконного вооруженного формирования «Крымскотатарский батальон имени Номана Челебиджихана» (запрещен на территории РФ – ред.). В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). Фигурант заключен под стражу, — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

Мужчина вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, дислоцировавшегося на территории Украины, в 2015 году. Он активно принимал участие в его работе, направленной против интересов России. Будучи обеспеченным огнестрельным оружием, он выполнял обязанности по проверке людей и транспорта в пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, охране объектов. При этом до настоящего времени мужчина не заявлял о своем добровольном прекращении участия в деятельности запрещенного украинского нацбата.