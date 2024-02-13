В Крыму задержана банда рэкетиров – вымогали миллион у предпринимателя из Феодосии

Сотрудники УФСБ по Республике Крым и г. Севастополю задержали троих участников банды, подозреваемых в вымогательстве 1 млн. рублей у предпринимателя из Феодосии за долю в бизнесе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСБ.

Трое жителей города Феодосии вымогали под угрозой физической расправы 1 млн. рублей у местного предпринимателя за долю в бизнесе или право собственности на оборудование стоимостью порядка 4,5 млн рублей. По данному факту следственным отделом ОМВД РФ по Феодосии возбуждено уголовное дело по п. «а», «в», «г», ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц с применением насилия в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий один из членов банды был задержан с поличным сотрудниками УФСБ при получении от предпринимателя части денег — 150 тыс. рублей. Второй попытался скрыться, но был задержан на одной из животноводческих ферм в Береговом.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление иных эпизодов противоправной деятельности банды рэкетиров.