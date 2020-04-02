В Крыму задержаны международные террористы. Молодые, но уже рьяные

В Крыму задержаны сторонники международной террористической организации. Двое молодых людей планировали через третьи страны выехать на территорию Сирии для участия в вооруженном конфликте. Задержание провели оперативники УФСБ по РК и г. Севастополю.

Задержаны двое уроженцев стран Средней Азии 1997 и 1999 года рождения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 2 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к совершению преступления, участие в деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством Российской Федерации, признана террористической), – сообщили в УФСБ.

По данным ФСБ, подозреваемые заранее приобрели камуфляжную униформу, лекарственные препараты, заказали такси по маршруту «Симферополь – Краснодар», приобрели билеты на автобус сообщением «Краснодар – Тбилиси» и авиабилеты сообщением «Тбилиси – Стамбул», для последующего следования на территорию Сирийской Арабской Республики. Однако выехать за пределы полуострова не успели, были задержаны сотрудниками УФСБ.

Из показаний одного из задержанных, они собирались примкнуть к одной из ячеек запрещенной в России группировки Джебхат ан-Нусра (террористическая организация, признанная в России и еще ряде стран террористической), располагающихся в сирийской провинции Идлиб. Боевики должны были встретить «крымских новобранцев» в городе Хатай.

Молодым людям выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.