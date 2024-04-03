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В у задумались о принудительном лечении лечения от «зависимостей» родителей в семьях с детьми

В Крыму задумались о принудительном лечении лечения от «зависимостей» родителей в семьях с детьми

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:58 03.04.2024

На заседании Президиума крымского парламента с отчетом выступила Уполномоченный по правам ребёнка в РК Ирины Клюевой. Детский омбудсмен заявила о необходимости принудительного лечения от алкогольной и наркотической зависимости родителей в семьях с детьми.

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов прокомментировал такую позицию. По его словам, есть веские аргументы в пользу необходимости жёстких мер. Но… пока речь идет о широкой дискуссии – общественном обсуждении предложения детского омбудсмена.

В чем сложность института семьи? В том, что в его изучении нельзя опираться только на материальные составляющие. Семья сложнее и разнообразнее. Нельзя её сводить только к совместному потреблению. В СССР семья трактовалась как ячейка общества, его основа, так сказать, элементарная частица. И общество, и государство тогда имели рычаги воздействия на семью, особенно – семью, воспитывающую детей, — отметил Владимир Константинов.

В Крыму задумались о принудительном лечении лечения от «зависимостей» родителей в семьях с детьми

Он напомнил, что в наше время мы все чаще  сталкиваемся с жёсткой пропагандой т.н. «нетрадиционной» семьи, которая не способна ни родить ребёнка, ни, тем более, воспитать полезного обществу человека.

Вот в чём сложность. Для нас семья, однозначно, — это папа, мама, воспитывающие в любви своих детей. Только так они могут реализовать своё право на счастье. Алкоголизм и наркомания в такую модель точно не вписываются. А значит – борьба с этими явлениями должна вестись решительная и непримиримая. Как при этом соблюсти права личности, в том числе и конституционные, вот предмет для широкой общественной дискуссии. Считаю, что заявление Ирины Клюевой — своеобразное приглашение к ней, — прокомментировал глава крымского парламента.

В Крыму задумались о принудительном лечении лечения от «зависимостей» родителей в семьях с детьми

 

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