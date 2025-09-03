В Крыму заготовят более 1 млн тонн семян зерновых

Объема семян зерновых, зернобобовых в Крыму хватает для посадки в следующем году. Никакой угрозы продовольственной безопасности нет. Более миллиона тонн семян будет заготовлено, возможно, около 1,3 млн тонн. <…> Покрываем потребность региона и семенами своими, и товарным зерном, и продовольственным зерном, и всем остальным, — рассказал он, уточнив, что заготовка семян в республике закончится примерно в конце сентября.