фото: pikist.com

В Крыму заготовят более 1 млн тонн семян зерновых

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 13:25 03.09.2025

Более 1 млн тонн семян зерновых и зернобобовых культур заготовят в Республике Крым в 2025 году, что с запасом покроет потребность региона. Об этом сообщил ТАСС директор НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий:

Объема семян зерновых, зернобобовых в Крыму хватает для посадки в следующем году. Никакой угрозы продовольственной безопасности нет. Более миллиона тонн семян будет заготовлено, возможно, около 1,3 млн тонн. <…> Покрываем потребность региона и семенами своими, и товарным зерном, и продовольственным зерном, и всем остальным, — рассказал он, уточнив, что заготовка семян в республике закончится примерно в конце сентября.

По итогам жатвы 2025 года в Республике Крым собрали 1,175 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что полностью покрыло потребность региона.

источник: ТАСС

Просмотры: 6

