В Крыму заманивают молодых специалистов «на село» денежными выплатами. Суммы?

В 2020 году молодые специалисты, работающие в сфере АПК в Крыму, получат из государственного бюджета поддержку в размере 22 млн 300 тысяч рублей.

Размер единовременной выплаты для выпускников средне-специальных учебных заведений составляет 200 тысяч рублей, ВУЗов – 250 тысяч рублей. Для обеспечения решения вопроса трудоустройства молодых специалистов в сельскую местность по профилям аграрного направления, с 2017 года реализуется Порядок предоставления единовременной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в организации агропромышленного комплекса Республики Крым. Обязательным условием получения господдержки является трудоустройство на предприятиях, расположенных в сельской местности, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров — министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

Порядок предоставления единовременной выплаты реализуется в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия Республики Крым для привлечения работников в сельское хозяйство.

За 2019 год получили единовременную помощь 94 молодых специалиста на общую сумму 22 млн 300 тысяч рублей, осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности по аграрному профилю. Из них имеющих высшее образование – 70 человек, средне-специальное – 24 человека», а всего за весь период действия господдержки, с 2017 по 2019 год, помощь получили 289 молодых специалистов, — уточнил Андрей Рюмшин.

Наиболее востребованной специализацией по итогам 2019 года стала «Агрономия». Районами-лидерами по количеству специалистов, получивших единовременные выплаты в прошлом году стали Красногвардейский (27 человек), Симферопольский (16 человек) и Бахчисарайский (10 человек).