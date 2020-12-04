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В Крыму запустят проект по развитию курортных территорий – «Акселератор малых городов»
Фото: Deleuran, pixabay.com

В Крыму запустят проект по развитию курортных территорий – «Акселератор малых городов»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:30 04.12.2020

В Крыму запустят пилотный проект по развитию курортных территорий малых городов, сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

У нас есть проект под рабочим названием «Акселератор малых городов Крыма». Я надеюсь, что в следующем году мы его воплотим на примере нескольких населенных пунктов. И в скорой перспективе сможем показать результат, — цитирует Волченко РИА Новости.

По его словам, тема развития малых городов в том числе будет поднята на X Всероссийском форуме «Открытый Крым», который состоится 10-11 декабря. Ожидается, что в нем примут участие как федеральные, так и международные эксперты.

Подробнее о форуме — ЗДЕСЬ.

В Крыму запустят проект по развитию курортных территорий – «Акселератор малых городов»

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