В Крыму запустят проект по развитию курортных территорий – «Акселератор малых городов»

В Крыму запустят пилотный проект по развитию курортных территорий малых городов, сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

У нас есть проект под рабочим названием «Акселератор малых городов Крыма». Я надеюсь, что в следующем году мы его воплотим на примере нескольких населенных пунктов. И в скорой перспективе сможем показать результат, — цитирует Волченко РИА Новости .

По его словам, тема развития малых городов в том числе будет поднята на X Всероссийском форуме «Открытый Крым», который состоится 10-11 декабря. Ожидается, что в нем примут участие как федеральные, так и международные эксперты.

Подробнее о форуме — ЗДЕСЬ.