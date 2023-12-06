В Крыму заработала «горячая линия» о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов

Операторы свяжутся с заявителями, которые не смогли дозвониться из-за нагрузки на линию.

Глава РК Сергей Аксёнов провел рабочее совещание, в ходе которого были подведены итоги работы ГУП РК «Крымэнерго» по восстановлению электроснабжения, нарушенного в результате удара стихии.

Как отметил Аксёнов, две основные проблемы, с которыми столкнулись крымчане, – это невозможность дозвониться на «горячую линию» или обратиться к должностным лицам напрямую, используя соцсети, а также чрезмерно затянутый процесс возобновления подачи электроэнергии.

Генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго» Вячеслав Гайдук сообщил, что руководители некоторых региональных отделений и головных подразделений предприятия не справились со своими обязанностями, поэтому принят ряд кадровых решений, в том числе об увольнении первого заместителя генерального директора – технического директора и директора по оперативно-технологическому управлению ГУП РК «Крымэнерго».

Врио министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов в свою очередь рассказал, что для приема информации о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов начал работать еще один многоканальный номер горячей телефонной линии +7 (978) 535-35-35.

Все линии входящих звонков анализируются, благодаря чему у операторов есть возможность определить, какие звонки остались без ответа, и связаться с заявителем. Кроме того, крымчане будут получать смс-уведомления о том, что их заявка принята и направлена в работу в региональное отделение предприятия. Также на текущей неделе начнет работу телеграм-бот, куда также можно будет направить свою заявку и получить уведомление о том, что она принята в работу.

По поручению Сергея Аксёнова министерство внутренней политики, информации и связи РК проанализирует функционирование социальных сетей всех должностных лиц и руководства муниципальных образований, организационные выводы будут сделаны до конца года.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что сотрудники «Крымэнерго», которые принимали участие в восстановлении электроснабжения, работали практически в круглосуточном режиме.

Выражаю благодарность всем сотрудникам «Крымэнерго», принимавшим участие в восстановлении энергоснабжения, которые работали практически в круглосуточном режиме. Все они заслуживают поощрения и наград, – отметил Глава Республики.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.