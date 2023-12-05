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В у завершается ремонт автодороги «Черноморское – Воинка – Чернышево»

В Крыму завершается ремонт автодороги «Черноморское – Воинка – Чернышево»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 13:15 05.12.2023

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму завершается ремонт участка автомобильной дороги межмуниципального значения «Черноморское – Воинка – Чернышево». Заказчиком выступает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

В настоящий момент ремонтно−восстановительные работы данного объекта полностью завершены. Дорожники заканчивают установку дорожных знаков, — сообщили в министерстве транспорта Крыма.

Отметим, что в 2023 году в Республике Крым в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено 15 объектов ремонта автомобильных дорог общей протяженностью около 161 км. На данный момент активно ведутся строительно-монтажные работы на 6 объектах.

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